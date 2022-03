Plus Betzdorf-Kirchen

Badminton-Oberliga: Betzdorfer „Smasher“ beenden Saison auf Rang drei

Lukas Zimmermann (links) und Markus Wüst waren im zweiten Männerdoppel am Samstag nicht allzu weit von einem Sieg entfernt, am Ende musste sich das Duo des BC „Smash“ Betzdorf im entscheidenden dritten Satz aber mit drei Punkten Differenz geschlagen geben. Rückblickend fehlte also nicht viel, um dem unangefochtenen Meister der Badminton-Oberliga Südwest die ersten Punkte überhaupt in dieser nun zu Ende gegangenen Spielzeit abzuknöpfen. So aber wurde der TV Mainz-Zahlbach seiner Favoritenrolle gerecht und setzte sich knapp mit 5:3 durch.