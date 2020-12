Andernach

Das Badmintonteam des TB Andernach darf in der neuen Saison einen weiteren Versuch starten, sich den Klassenverbleib in der Regionalliga Mitte zu sichern. Zwar hatten die Andernacher in der vergangenen Saison nach zwölf von 14 Spieltagen mit nur einem Sieg und fünf Unentschieden den letzten Tabellenplatz in der dritthöchsten Spielklasse belegt. Nach dem Corona-bedingten Saisonabbruch zwei Runden vor Schluss wurden jedoch die Karten neu gemischt.