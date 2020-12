Bad Kreuznach

Ein besonderes Abschiedsgeschenk wollen die Badmintonspieler des Post-SV Bad Kreuznach ihrem Kapitän machen. Unter der Woche wurde bekannt, dass Marcel Loré wegen eines Auslandsstudiums seinen Heimatverein zumindest vorübergehend verlassen wird. Krönender Abschluss für seine Tätigkeit beim PSV wäre die Vizemeisterschaft in der Rheinhessen-Pfalz-Liga, die eventuell den Aufstieg in die Rheinland-Pfalz-Liga über den Umweg der Relegation zur Folge hätte. Vorentscheidende Bedeutung hat dabei das Heimspiel am heutigen Samstag, 18 Uhr, gegen den TV Mainz-Zahlbach II. Mit einem Punkt Vorsprung auf die Bad Kreuznacher rangieren die Gäste derzeit auf Platz zwei. Da der PSV im letzten Saisonspiel bei Schlusslicht SV Viktoria Herxheim antritt, hätten die Bad Kreuznacher mit einem Heimsieg ihr Ziel schon fast erreicht. Für Loré ist es der letzte Auftritt vor heimischem Publikum. Nach dem 4:4 im Hinspiel setzen die Gastgeber in dieser wichtigen Partie auf den Heimvorteil.