Zum Abschluss hatte sich Markus Wüst etwas Besonderes überlegt. „Jetzt zeig’ ich euch mal, wie dat geht“, kündigte er an und trat ein paar Schritte zurück. „Zehn Meter Entfernung“, scherzte er, schwang seinen Badminton-Schläger durch und beförderte den Federball in einen von 13 dicht an dicht auf einem Tablett stehenden Bechern.