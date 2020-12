Kreis Birkenfeld

Was die meisten Spieler, Zuschauer und Vereinsvertreter ohnehin schon erwartet hatten, ist jetzt eingetreten. Das Fußballjahr 2020 ist bei den Amateuren beendet. In seiner Präsidiumssitzung am späten Dienstagabend hat der Südwestdeutsche Fußballverband beschlossen, die Winterpause vorzuziehen und sie gleichzeitig zu verkürzen. Für den Kreis Birkenfeld bedeutet das, dass sowohl bei Männern und Frauen als auch im Jugendbereich, von der Verbandsliga bis zur C-Klasse, bis mindestens zum 6. Januar kein Ball rollen wird.