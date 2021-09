Was für eine herausragende Bilanz für den Bad Kreuznacher Bundesstützpunkt Kanuslalom: Bei den deutschen Meisterschaften in München sicherte sich der Standort an der Nahe in der Jugendklasse in den olympischen Disziplinen drei von vier möglichen Goldmedaillen, dazu einmal Bronze und einmal Silber. Hinzu kamen noch zahlreiche starke Platzierungen in den Teamrennen.