Sie ist die Jüngste der drei Europameisterschafts-Teilnehmer des MTV Bad Kreuznach: Trampolinturnerin Aurelia Eislöffel startet bei den kontinentalen Titelkämpfen in Sotschi in der nächsten Woche in der Juniorenklasse und hat ihre Ziele klar definiert. „Mit der Mannschaft und im Synchronwettbewerb wollen wir ins Finale, im Einzel möchte ich einfach so gut wie möglich turnen, und wenn es dann für das Halbfinale reicht, wäre es klasse“, sagt die 14-Jährige.