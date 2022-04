Paulina Pirro ist auf Kurs: Mit zwei ersten Plätzen im Kajak-Einer der Juniorinnen sicherte sich die Slalomkanutin des KSV Bad Kreuznach in Markkleeberg eine glänzende Ausgangsposition für die zweite und finale Runde der nationalen Qualifikation am 7. und 8. Mai in Augsburg. Das Ticket für die Weltmeisterschaft im italienischen Ivrea und die Europameisterschaft im tschechischen Budweis dürfte ihr kaum noch zu entreißen sein.