Wenn auf der Kirmes Autoscooter gefahren wird, ist das im Vergleich zum Powerchair-Hockey-Training der Star Drivers Bad Kreuznach ein Sonntagsausflug im Oldtimer-Cabrio. Die Frauen und Männer, die jeden Donnerstag in der Theodor-Fliedner-Halle in Bad Kreuznach beim Verein Sportfreunde Diakonie trainieren, gehen richtig zur Sache. Sie trainieren für die Powerchair-Hockey-Bundesliga, die am Samstag in München wieder ihren Spielbetrieb aufnimmt.