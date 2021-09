Bei der deutschen Duathlon-Meisterschaft der Jugend und Junioren in Halle waren auch drei Talente der RSG Montabaur am Start. Besonders gelohnt hat sich die Fahrt nach Sachsen-Anhalt für Julius Laudagé, der in der stark besetzten Konkurrenz der Jugend A Silber gewann. Bei der weiblichen Jugend A belegte Nelly Althofen Rang sechs, Leonie Reichel wurde bei der weiblichen Jugend B 17.