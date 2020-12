Arno Lörsch vermisst die Opferbereitschaft

Diez

Jan Guryca zählt zweifelsfrei zu den besten Torhütern in der Eishockey-Oberliga Nord, aber mit einer über weite Strecken löchrigen Abwehr vor sich ist auch der erfahrene Schlussmann der EG Diez-Limburg machtlos. Nachdem er bereits am Freitagabend bei den Ice Dragons Herford die kleine Hartgummischeibe sieben Mal aus seinem Netz hatte holen müssen, setzte es am Sonntag eine in der Höhe überraschende 2:7 (1:4; 0:2; 1:1)-Niederlage gegen den Nachwuchs der Krefelder Pinguine. EGDL-Trainer Arno Lörsch erlöste seine Nummer eins nach sechs Gegentoren in 40 Minuten und beorderte Talent Louis Busch zwischen die Pfosten. „Heute hat die letzte Opferbereitschaft gefehlt. Wir haben einen gebrauchten Tag erwischt“, kommentierte Lörsch nach der Schlusssirene.