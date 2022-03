Mit vier Sportlern ging der Idarer Turnverein bei den Deutschen Hallenmeisterschaften im Steinstoßen in Erfurt an den Start. Dabei waren mit Corinna Tasch, Andreas Tasch und Andrea Graf drei Athleten, die in der Vergangenheit bereits reichlich Wettkampferfahrung gesammelt hatten, aber nach zweieinhalb Jahren Wettkampfpause nicht sicher waren, wie sich der Wettbewerb entwickeln würde. Ganz neu im Team war Nicole Kammerer, die ihre Premiere bei den Deutschen Meisterschaften feiern durfte.