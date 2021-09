Auf ein Neues: Nachdem die vorvergangene Saison in der Badminton-Regionalliga Mitte nach immerhin zwölf und die letzte Spielzeit nach lediglich vier Spieltagen abgebrochen werden mussten, starten die acht Teams der dritthöchsten nationalen Spielklasse, darunter der Turnerbund Andernach, an diesem Wochenende den nächsten Versuch, Auf- und Absteiger zu ermitteln. Die Andernacher treten zum Saisonauftakt am Samstag (14 Uhr) bei der SG Anspach an.