Ramsau/Andernach

Profigolfer Max Schmitt hat sich bei seinem zweiten Turnier seit dem Re-Start auf der European Tour, der größten Golfturnierserie in Europa, deutlich verbessert gezeigt. Eine Woche, nachdem Schmitt im österreichischen Atzenbrugg auf Rang 67 gelandet war, belegte der 22-jährige Andernacher in Ramsau (ebenfalls Österreich) einen ordentlichen 28. Rang im 144 Spieler umfassenden Teilnehmerfeld. Runden von 69, 67, 68 und 72 Schlägen an einem verregneten Schlusstag brachten Schmitt, der sich erst kurzfristig für einen Start in Ramsau entschieden hatte, ein Preisgeld in Höhe von knapp 4000 Euro ein.