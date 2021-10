An Schrauts Zeit beißen sich alle die Zähne aus

Für Bernhard Schraut ist ein sportlicher Traum in Erfüllung gegangen. Der Slalomkanute des KSV Bad Kreuznach sicherte sich bei den German Masters, den deutschen Meisterschaften der Senioren, die Goldmedaille in der Klasse der über 70-Jährigen. „Bernhard hatte sich zum großen Ziel gesetzt, einmal eine Medaille bei German Masters zu gewinnen. Nun wurde es gleich die goldene. Er hat sie auch bei der Abendveranstaltung die ganze Zeit getragen. Ich hatte den Eindruck, das war einer der schönsten Tage seines Lebens“, berichtete Stefan Senft, der Organisationsleiter der DM, die am heimischen Salinenwehr ausgetragen wurde.