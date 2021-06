American Football: Wenn es losgeht, wollen die Farmers bereit sein – Montabaurer sehnen sich nach Rückkehr auf den Platz

Bereits seit Ende 2019 ist Michael Treber bei den Montabaur Fighting Farmers als Headcoach tätig. Allerdings war es dem 49-Jährigen noch nicht vergönnt, sein Team bei einem Pflichtspiel in Aktion zu sehen. Aufgrund der Corona-Pandemie konnten die Kreisstädter nicht an der Saison 2020 in der American-Football-Regionalliga Mitte teilnehmen. Zwar wurde gespielt, beteiligt waren aber nur die Mannschaften aus Hessen – den Teams aus Rheinland-Pfalz blieb aufgrund der damals geltenden Landesverordnungen lediglich die Zuschauerrolle. Wann die Saison 2021 genau beginnt, steht Corona-bedingt noch nicht im Detail fest. Wahrscheinlich ist, dass sie im August startet – und dann wollen die Farmers voll und ganz bereit sein.