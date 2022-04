Startschuss in die Saison der Landesliga Mitte Gruppe A im Spielverbund Rheinland-Pfalz/ Saarland/Hessen für die American Footballer der Mosel Valley Tigers: In ihrer Heimstätte in Leienkaul begrüßen die Tigers am Samstag um 15 Uhr die Gladiators aus Gernsheim. Die weiteren Gegner in der Vierergruppe sind die Warriors aus Bad Kreuznach und die South West Wolves aus St. Wendel.