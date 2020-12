Archivierter Artikel vom 25.09.2020, 14:51 Uhr

Salzkammergut Am malerischen Attersee: Radprofi Julian Braun hat bei Kopf-an-Kopf-Rennen knapp die Nase vorn Während die Team-Kollegen bei der „Sauerlandrundfahrt p/b Krombacher o,O%“ starteten, kämpfte Julian Braun vom Team SKS Sauerland NRW am österreichischen Attersee beim „King of the Lake Zeitfahren“ allein gegen die Uhr. Der in der Szene sehr bekannte Wettbewerb findet traditionell im September statt und führt das internationale Starterfeld einmal rund um den Attersee. Unter den Einhaltungen der örtlichen Sicherheitsvorgaben ging das europaweit einzigartige Zeitfahren reibungslos über die Bühne.