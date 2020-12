Idar-Oberstein

Als Fritz Walter Anfang Mai 1964 leicht erhöht auf dem Hang an der Längsseite des Algenrodter Sportplatzes stand und sah, wie der VfL Algenrodt den SC Odernheim auseinandernahm, 8:2 gewann und damit die Meisterschaft in der 2. Amateurliga Nahe perfekt machte, da mag der Ehrenspielführer der Deutschen Fußballnationalmannschaft geahnt haben, dass in der Aufstiegsrunde zur 1. Amateurliga Südwest auf seinen SV Alsenborn, den er damals beriet, alles andere als ein Spaziergang zukommen würde. Eine Woche später ging es dann auf dem gerade neu fertig gestellten Hartplatz in Algenrodt zur Sache – und sagenhafte 3000 Zuschauer waren dabei.