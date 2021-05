Es gibt nur wenige Sportveranstaltungen im Kreis Birkenfeld, bei denen mehr Zuschauer waren als am 16. April 1967 bei den Deutschen Waldlaufmeisterschaften, die in Weierbach ausgetragen wurden. 6000 Zuschauer säumten den Start- und Zielbereich sowie die Strecke „auf der Bein“. Nie zog eine Leichtathletikveranstaltung im Kreis mehr Besucher an.