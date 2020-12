Idar-Oberstein

Eine der besten Jugendfußballmannschaften aller Zeiten im Kreis Birkenfeld hatte 1970 die Spvgg 08 Oberstein, einer der beiden Vorgängerklubs des ASV Idar-Oberstein, beisammen. Am Sonntag ist es exakt 50 Jahre her, als dieses starke Team, dass von Werner Bock trainiert wurde, durch ein 1:0 gegen den VfR Kirn die A-Jugend-Bezirksmeisterschaft errang und sich für die Endrunde um die Südwestmeisterschaft qualifizierte. Heinz Haspel schoss am 10. Mai 1970 auf der Finsterheck das Goldene Tor.