Idar-Oberstein

Gerade eine Partie war gespielt, da hatte Fritz Röhrig die Nase voll. Nach der Auftaktniederlage des ASV Idar-Oberstein bei der allerersten Hallenfußball-Kreismeisterschaft gegen den SC Birkenfeld packte die Obersteiner Kicker-Legende seine Siebensachen und machte sich auf den Heimweg. An diesem Tag schien das dem ASV mehr zu nutzen als zu schaden, denn er gewann in der Weierbacher Bein-Sporthalle die folgenden drei Partien und wurde so am 29. Januar 1988 erster Hallenmeister des Kreises Birkenfeld.