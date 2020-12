Berglangenbach/Kirn

Wenn es jemanden gibt, auf den der Begriff Fußball-Urgestein passt, dann ist es ohne Zweifel Engelhard Dickes aus Berglangenbach. In unglaublichen neun Jahrzehnten war er am Ball. Engelhard Dickes wird im Januar 83 Jahre alt und hat bereits Ende der 1940er Jahre Fußball gespielt. Klar, dass man in so langer Zeit viel erlebt. Eine seiner prägendsten Erinnerungen rührt von einer Begegnung mit Fritz Walter, dem Ehrenspielführer der deutschen Nationalmannschaft, der vor knapp zwei Wochen hundert Jahre alt geworden wäre, her.