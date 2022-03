Der Countdown läuft: In gut vier Wochen fliegen die Wild Cheetahs, das Cheerleader-Team des VfL Bad Kreuznach, nach Orlando zur Summit, der inoffiziellen Weltmeisterschaft der mitreißenden Sportart. Wie gut sie in Form sind, zeigten die Bad Kreuznacher nun bei der Regionalmeisterschaft in Bottrop, die sie erstmals gewannen.