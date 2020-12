Markkleeberg

Im Kanupark in Markkleeberg erlebt der deutsche Kanuslalom-Sport am Wochenende seinen Re-Start nach der coronabedingten Pause. Am Freitag und Samstag finden Rennen des Deutschland-Cups statt, am Sonntag folgt die deutsche Meisterschaft. Alle drei Wettbewerbe dienen der Qualifikation für internationale Titelkämpfe.