„Irgendwann wird auch für uns einmal ein Rückschlag kommen. So reibungslos erfolgreich, wie diese Saison läuft, kann es nicht weitergehen“, prophezeit Burkhard Müller im November. An den Schießständen, wo über die Punkte um den Einzug in das Finale um die deutsche Meisterschaft gekämpft wird, widerlegen die Luftgewehrschützen des Wissener SV die Worte ihres rührigen Schießmeisters. Sie eilen von Erfolg zu Erfolg und lehren ihren Gegnern das Fürchten.