Kreis Ahrweiler

Als der Fußball-Rheinlandligist Ahrweiler BC sein erstes Spiel nach der Winterpause am 1. März gegen die SG Mülheim-Kärlich mit 0:3 verlor, wusste die Mannschaft von Trainer Jonny Susa noch nicht, welche Folgen diese Niederlage haben würde. „Das 0:3 war viel zu hoch und unglücklich. Wenn wir damals gewonnen hätten, wären wir aufgestiegen“, sagt Susa. Tatsächlich hätte Ahrweiler dann zwar zwei Punkte weniger als der TSV Emmelshausen und als der FSV Salmrohr gehabt, aber auch ein Spiel weniger absolviert. Und da nach dem Saisonende, das der Fußballverband Rheinland am Samstag einstimmig beschlossen hat, der Quotient (Punkte geteilt durch Spiele) gezählt hätte, wäre Ahrweiler mit 2,14 besser als Emmelshausen und Salmrohr (beide 2,13) gewesen. Und als Mülheim-Kärlich, die bei einer Niederlage in Ahrweiler punktgleich mit dem ABC bei einem Spiel mehr gewesen wäre, sowieso.