Ahrweiler

Vom 7. November bis 31. Dezember 2020 haben alle Sportbegeisterten in Rheinland-Pfalz an der interaktiven Aktion „Sammeln von Bewegungsminuten“ in Kooperation mit der Landesinitiative „Rheinland-Pfalz – Land in Bewegung“ teilnehmen können. Die Vielfalt der Bewegung stand hierbei im Vordergrund. Und dabei waren die Bewohner aus dem Kreis Ahrweiler am aktivsten.