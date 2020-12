Heimbach-Weis

Viel besser hätten auch Hollywoods Drehbuchautoren das gestrige Spektakel auf dem Heimbach-Weiser Hartplatz nicht in Szene setzen können. Zum letzten Mal vor den am heutigen Montag beginnenden Bauarbeiten des neuen Kunstrasenplatzes, rollte der Ball über die „Rote Erde“ am Kieselborn. In der ersten Runde um des Wettbewerbs um den Fußball- Rheinlandpokal besiegten die Gastgeber aus der Kreisliga A den Ex-Oberligisten und jetzigen Bezirksligisten EGC Wirges nach packenden 90 Minuten mit 5:4 (3:1).