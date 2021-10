Das Motocross-Team „AB-Racing by Zweiradsport Schmitz“ aus Holler hat einen frischgebackenen Deutschen Meister in seinen Reihen. Bei Meisterschaftsfinale im sächsischen Thurm verteidigte Tim Koch seine Führungsposition in der Open-Klasse. „Die wahnsinnige Unterstützung der Fans vor Ort, des Teams und meines Mechanikers in der Saison haben mit dazu beigetragen, diese Meisterschaft zu gewinnen“, freute sich der Pilot aus Wormstedt.