Abgezockter Vogel fliegt zu DM-Gold

Einmal Gold, einmal Silber und jede Menge gute Platzierungen – die Trampolinturner des MTV Bad Kreuznach wussten bei den deutschen Einzelmeisterschaften in Voerde zu überzeugen. „Wenn ich sehe, aus welchem großen Pool an Turnern beispielsweise die Niedersachsen oder die Hessen schöpfen können, dann wundert es mich immer wieder, dass wir auf dem Niveau mithalten können, da wir die Masse an Talenten einfach nicht haben“, berichtete Steffen Eislöffel, der Cheftrainer des MTV und des Bundesstützpunkts in Bad Kreuznach. Er ergänzte: „Wir versuchen eben, mit einer optimalen Ausbildung und unseren guten Bedingungen in der Halle zu punkten. Und das gelingt uns ja auch ganz gut.“