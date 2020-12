Montabaur-Horressen

Ein für alle Pferdesportler aus dem Bundesland zentrales Ereignis wirft seine Schatten voraus, wobei im Vergleich zu den vorherigen Ausgaben in diesem Jahr einiges verändert daherkommen wird. Dennoch nehmen die vom RV Montabaur-Horressen organisierten Rheinland-Pfälzer Reitertage auch heuer einen wichtigen Platz im Terminkalender aller Freunde des Pferdesports ein. Vom 14. bis 16. August messen 225 Reiter aus dem Land in insgesamt 15 Prüfungen ihre Kräfte auf der Anlage in Horressen.