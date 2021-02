Die EG Diez-Limburg hat in der Eishockey-Oberliga Nord auch ihre dritte Saisonpartie gegen die Black Dragons Erfurt für sich entschieden. Am Diezer Heckenweg behielten die Schwarz-Roten am späten Freitagabend in einer ausgeglichenen Begegnung mit 5:4 (1:0; 2:3; 2:1) die Oberhand. Es war der erste Saisonsieg in einer Partie mit Ersatztorhüter Louis Busch im Kasten.