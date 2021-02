5:3 in Hamm: Zajic-Reihe schießt EG Diez-Limburg zum mühevollen Sieg beim Mitaufsteiger

Auf den Tag genau ein Jahr nach dem Sieg im ersten Halbfinale der Regionalliga-West-Play-offs hat die EG Diez-Limburg auch das erste Oberliga-Kräftemessen gegen die Hammer Eisbären für sich entschieden. Die Rockets setzten sich am Sonntagabend an der Lippe beim Tabellenschlusslicht mit 5:3 (3:1; 1:1; 1:1) durch und beendeten das letzte Februarwochenende somit mit vier Zählern. „Wir haben gut angefangen und im ersten Drittel effizient gespielt. Danach hat unser Spiel aber immer weiter abgenommen. Wir setzten immer weniger von dem um, was wir uns vorgenommen hatten. Trotzdem bin ich natürlich froh, dass wir drei wichtige Punkte geholt haben“, zeigte sich Trainer Marius Riedel nur teilweise zufrieden.