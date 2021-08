50-Sekunden-Strafe greift nicht

Das Wochenende der Slalomkanuten stand wieder einmal im Zeichen der Bad Kreuznacher Leistungsträger Paulina Pirro (KSV) und Enrico Dietz (RKV). Die beiden Spitzenfahrer aus dem Bundesstützpunkt präsentierten sich bei zwei Deutschland-Cup-Rennen im tschechischen Roudnice von ihrer besten Seite und untermauerten ihre nationalen und internationalen Ambitionen. Beide schafften es als Jugendfahrer bereits locker, in der höheren Altersklasse der Junioren (U18) mitzumischen, und wären in Roudnice sogar in der Leistungsklasse, also bei den Frauen und Männern, in den Top fünf gelandet.