„Gewonnen haben die Menschen im Ahrtal“, sprach Landrat Frank Puchtler vor dem Anpfiff bei einem Interview auf dem Stadionrasen genau das aus, worum es am sonnigen Sonntagmittag im Silberau-Stadion in Bad Ems ging, als eine von der gemeinnützigen Stiftung „Kick for help“ zusammengestellte Rhein-Lahn-Auswahl die Traditions-Elf vom Bundesligisten Mainz 05 empfing. Es ging darum, Spenden für von der Flutkatastrophe betroffenen Menschen im Ahrtal zu sammeln.