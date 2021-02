Zweiter Sieg im dritten Saisonvergleich gegen die Hamburg Crocodiles: Die EG Diez-Limburg schaffte am späten Freitagabend in der Eishockey-Oberliga Nord mit dem 3:2 (2:0; 0:2; 1:0)-Sieg eine Überraschung gegen eine nominell zwar stärker besetzte Mannschaft, die davon auf dem Eis aber nicht viel erkennen ließ. Das Team von Arno Lörsch holte somit den fünften Heimsieg in dieser Saison und überflügelte ihre bisherige Auswärtsbilanz.