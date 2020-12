Leipzig

Beim dritten Auftritt der Saison in der Fremde hat es die Rockets der EG Diez-Limburg erwischt. Das ersatzgeschwächte Team von Arno Lörsch zog am Sonntagabend bei den Icefighters in Leipzig mit 2:5 (1:2, 1:1, 0:2) den Kürzeren und rutschte auf den elften Tabellenplatz ab. Für Mittwoch erwarten die Verantwortlichen vom Heckenweg die Entscheidung, ob denn die Oberliga von der Politik nun tatsächlich als professionelle Spielklasse anerkannt wird oder nicht.