Diez

Diese letzte Spielminute am späten Freitagabend verging aus Sicht der EG Diez-Limburg im Zeitlupen-Tempo. Die knappe 2:1-Führung im Oberliga-Heimspiel der Rockets am Diezer Heckenweg gegen die Rostock Piranhas hing beim 4:6-Kräfteverhältnis auf dem Eis am seidenen Faden, hielt dann aber doch bis zur Schlusssirene. Der Aufsteiger feierte gegen die Hansestädter, einen der direkten Konkurrenten im Kampf um den Einzug in die Pre-Play-offs, den vierten Heimsieg in Folge und heimste in eigener Halle zuletzt stattliche 13 von 15 möglichen Zählern ein.