„So etwas wie in der vergangenen Saison soll nicht noch einmal passieren“, stellt Peter Noras klar. Und damit meint der Mannschaftsführer des SC Remagen-Sinzig weniger den Umstand, dass sich besagte zurückliegende Spielzeit in der 2. Schach-Bundesliga West coronabedingt von 2019 bis 2021 erstreckt hat. Er denkt vielmehr mit einigem Unbehagen an den letzten Doppelspieltag zurück, als Remagen den so greifbar nahen Aufstieg in die 1. Bundesliga noch verspielt hat.