Remagen

Da war alles so schön bereitet, hat sich alles so schön gefügt, dass jetzt an diesem Sonntag ab 11 Uhr in der Aula der Gesamtschule Remagen Plus das große Gipfeltreffen zwischen Spitzenreiter SG Remagen-Sinzig und dem Tabellenzweiten Düsseldorfer SK eine Vor- und vielleicht sogar eine Entscheidung im Titelkampf in der 2. Schach-Bundesliga West bringt – und dann das: Das Coronavirus wirbelt auch hier das Geschehen durcheinander.