Die Kegler des TuS Kirchberg bleiben in der Fremde weiter erfolgreich. Auch beim Auswärtsspiel beim KSC Hüttersdorf II im Saarland entführte der TuS den Zusatzpunkt. Am Ende reichte es nicht zum großen Wurf, auch weil die Gastgeber ihre Hausaufgaben gemacht hatten und eine gute Mannschaftsleistung ablieferten. Kirchberg bleibt dennoch Tabellenführer in der 2. Bundesliga Süd.