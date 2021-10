Die Kunstturnvereinigung (KTV) Koblenz durfte eine lang ersehnte Premiere feiern. Die Koblenzer gewannen zum allerersten Mal ein Duell gegen die Kunstturngemeinschaft (KTG) Heidelberg in der 2. Kunstturn-Bundesliga und beendeten so eine Serie, die bis ins Jahr 2007 zurückreicht. Durch den 45:22-Heimerfolg sicherte sich die KTV mit dem dritten Erfolg im dritten Wettkampf zudem ihren Platz an der Tabellenspitze.