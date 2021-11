Einen halben Wettkampf lang durfte die Kunstturnvereinigung Koblenz im Aufstiegsfinale um den Einzug in die Kunstturn-Bundesliga vom ganz großen Coup träumen. Nach drei von sechs absolvierten Geräten befanden sich die Koblenzer bei einem Stand von 18:19 auf Augenhöhe mit dem Favoriten und Gastgeber TSV Pfuhl. In der zweiten Wettkampfhälfte erwiesen sich die Bayern dann jedoch als zu stark und siegten am Ende deutlich mit 57:23.