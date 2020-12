Remagen

Darauf hatten sie beim Badminton-Zweitligisten BC Remagen zwar gehofft, dass es aber nun wirklich so kam, hatten sie nicht zwingend erwartet. „Aber wenn es läuft, dann läuft es“, lautete einer der ersten Kommentare von Remagens Trainer und Vorsitzendem Heiko Weinert nach dem Doppelheimspieltag. In der heimischen Rheinhalle heimste Remagen am fünften und sechsten Spieltag in der 2. Bundesliga Süd mit dem 4:3 gegen den BC Offenburg und dem 5:2 tags zuvor gegen den TuS Neuhofen zwei Siege ein und kletterte auf Rang vier. Damit hat die Mannschaft jetzt schon mehr Punkte auf der Habenseite als in der kompletten vergangenen Spielzeit.