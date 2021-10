2. Badminton-Bundesliga: Der Tabellenzweite kommt mit einem Punktgaranten in die Rheinhalle – BC Remagen hat zwei Heimspiele

Mehr als einem Monat Pause hatte Badminton-Zweitligist BC Remagen zuletzt. Zeit genug, sich in aller Ruhe die Tabelle anzuschauen, die für Remagen einen erfreulichen Anblick bietet. Nach dem 4:3 beim TSV Neuhausen-Nymphenburg II rangiert der BCR auf dem vierten Platz. Den gilt es, am Wochenende nun in einem Doppelspieltag zu verteidigen. Was schwer genug werden dürfte. Am Samstag erwartet Remagen den starken Aufsteiger BSV Eggenstein-Leopoldshafen, immerhin Tabellensechster, (ab 14 Uhr) in der Rheinhalle und am Sonntag dann den Zweiten BC Offenburg (ab 13 Uhr) zum Spitzenspiel.