Remagen

Das hätte sich der BC Remagen auch nicht träumen lassen. Nach zwei Auftaktsiegen geht die Mannschaft in der 2. Badminton-Bundesliga Süd als Tabellendritter in den dritten und vierten Spieltag, die an diesem Wochenende auf dem Programm stehen. Wie schon zum Auftakt hat der BCR zwei Auswärtsspiele.