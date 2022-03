Auf Platz vier in der Abschlusstabelle der 2. Bundesliga Süd hatte der BC Remagen gehofft, Platz drei ist es geworden. Damit hat der BCR das beste Ergebnis in seiner Vereinsgeschichte geschafft. Perfekt gemacht hat er diesen Erfolg mit zwei Auswärtssiegen am abschließenden Doppelspieltag, die auch ohne den erkrankten Cheftrainer Heiko Weinert gelangen.