Ein Sieg und eine Niederlage stehen für den BC Remagen nach dem Doppel-Spieltag am zurückliegenden Wochenende in der 2. Badminton-Bundesliga Süd zu Buche. Gegen den BSV Eggen-stein-Leopoldshafen war ein 5:2-Erfolg gelungen, gegen den BC Offenburg folgte tags darauf dann eine 2:5-Niederlage. Was der Remagener Vorsitzende und Trainer Heiko Weinert mit gebremster Zufriedenheit dann so kommentierte: „Das war nicht super, aber auch nicht richtig schlecht. Es war gut.“