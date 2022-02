Drei Punkte hat der BC Remagen an diesem Doppelspieltag in der 2. Badminton-Bundesliga geholt – nicht die erhoffte Optimalausbeute, aber auch nicht so wenig, um schwer enttäuscht zu sein. Das Team von Cheftrainer Heiko Weinert verlor zunächst beim Tabellenzweiten BC Offenburg mit 3:4 und gewann tags darauf mit 5:2 beim BSV Eggenstein-Leopoldshafen. Drei Spieltage vor Saisonende nimmt der BCR damit, punktgleich mit Dortelweil II und Marktheidenfeld, den fünften Platz ein.